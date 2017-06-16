حردان يقاطع الجلسة

بعد أن سجّل رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو جملة تحفّظات على مشروع قانون الانتخاب الجديد، علمت “الأخبار” أن النائب أسعد حردان سيغيب عن جلسة مجلس النّواب اعتراضاً على بعض تفاصيل القانون الجديد، وسيكون حضور النائب مروان فارس “رمزيّاً” للإدلاء بموقف الحزب خلال جلسة البرلمان.

وأكّدت مصادر قيادية في القومي أن “الحزب يعتبر النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة هو الحلّ لخروج لبنان من نفق الطائفية والمذهبية وتصحيح التمثيل، لكن ما جرى إن من خلال تصغير الداوئر أو من خلال التمسّك بالمقاعد المذهبية والطائفية، أضاع الفرصة على اللبنانيين، تحت ستار استخدام المبدأ النسبي”.

واعتبرت المصادر أن “تقسيم دوائر مثل دائرتي بيروت وبعض دوائر الشّمال هدفه الفرز الديموغرافي المذهبي ويضرب مبدأ النسبية ويحوّلها أداةً لترسيخ المذهبية والطائفية، بدل إلغاء الحواجز بين الطواائف والمذاهب عبر قانون انتخاب وطني على أساس نسبي ينتج مجلس نوّاب وطنياً كما نصّ اتفاق الطائف”.