ترامب يلغي جزئيا اتفاق أوباما مع كوبا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه أمر بإلغاء جزء من الاتفاق الذي أبرمته إدارة أوباما باعتباره اتفاقا يخدم كوبا من جانب واحد تماما.

وقال ترامب في ميامي في ولاية فلوريدا خلال لقائه بالأميركيين من أصل كوبي إن سياسته الجديدة من شأنها أن تشدد القيود على السفر إلى كوبا وإرسال التحويلات المالية إلى هناك.

وقال إنه لن يغير العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع هافانا كما أنه لن ينقل سفارة الولايات المتحدة في العاصمة الكوبية.

ويُذكر أن الرحلات التجارية من الولايات المتحدة إلى كوبا ستستمر، كما سيستمر السماح للأميركيين بالعودة إلى بلدهم محملين بأمتعة كوبية.

وبدأ ترامب الإدلاء بملاحظاته بالسخرية من الشيوعية، والاعتراف بالأميركيين من أصل كوبي الذين عندهم “قصة مؤلمة ولكنها مهمة بشأن الطبيعة الحقيقية والوحشية لنظام كاسترو”.

وأضاف ترامب أن “الأرباح المتأتية من الاستثمار والسياحة تصب مباشرة في صفوف الجيش (الكوبي). النظام يأخذ الأموال ويمتلك هذه الصناعة”.

وتابع: “لا نريد للدولارات الأميركية أن تتدفق على كوبا”.

واردف ترامب: “الاحتكار العسكري يستغل مواطني كوبا وينتهك حقوقهم”.