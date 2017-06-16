مقتل راعية أغنام بانفجار لغم غرب تونس

قُتلت راعية أغنام في انفجار لغم زرعه متطرفون في جبل السلوم من ولاية القصرين في وسط غرب تونس والواقعة على الحدود مع الجزائر، حسبما أفاد مسؤولان طبي وأمني “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وقال المسؤول الأمني إنّ “راعية أغنام في الخمسينيات من العمر توغلت نحو كيلومتر واحد في منطقة عسكرية مغلقة في جبل السلوم فانفجر فيها لغم زرعه إرهابيون”.

وخلف الانفجار نيفاً حاداً للسيدة التي توفيت متأثرة بالإصابة، وفق مسؤول طبي في مستشفى القصرين.

وتوفي ملازم أول في الجيش التونسي بعد تعرضه لمضاعفات نتيجة انفجار لغم ليل 9 حزيران في جبل ورغة بالكاف.

وزرعت “كتيبة عقبة بن نافع” (الجناح التونسي من تنظيم القاعدة) التي يتحصن عناصرها في جبال ثلاث ولايات تونسية حدودية مع الجزائر هي القصرين وجندوبة والكاف، ألغاماً في جبال لمنع تقدم قوات الأمن والجيش، وفق السلطات.

وخططت الكتيبة، بحسب وزارة الداخلية التونسية، لتحويل تونس إلى “أول إمارة اسلامية في شمال إفريقيا” بعد إطاحة الرئيس زين العابدين بن علي مطلع 2011 .