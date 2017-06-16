“الامم المتحدة”: احتجاز 100 ألف مدني كدروع بشرية لدى المقاتلين في الموصل

قدرت الامم المتحدة اليوم ان أكثر من 100 ألف مدني عراقي محتجزون لدى مسلحي “داعش” وسط الموصل في الشمال القديمة التي تسعى القوات العراقية إلى استعادة السيطرة عليها.

وصرح ممثل مفوضية اللاجئين في الامم المتحدة للاجئين العراقيين برونو جدو في مؤتمر صحافي بجنيف أن اكثر من 100 ألف مدني ربما ما زالوا محتجزين في المدينة القديمة وهؤلاء المدنيون محتجزون بأغلبهم بمثابة دروع بشرية.