شبيب أمر بإيقاف أعمال هدم في عقار بيروتي وأنذر مالكيه

كلّف محافظ مدينة بيروت زياد شبيب، شرطة مدينة بيروت بتوقيف أعمال الهدم الجارية في العقار رقم 999 – المزرعة، وذلك لحين اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من قبل مالكي العقار المذكور لضمان حماية الجوار والأملاك العامة ومنع الضرر على المارة والجوار.

من ناحية أخرى وبعد الكشف الذي أجرته الدائرة الفنية المختصة في مصلحة الهندسة في بلدية بيروت، وجّه شبيب إنذاراً الى شركة المزرعة العقارية ش.م.ل. مالكي العقار رقم 999 المزرعة، بموجب المادة 18 من قانون البناء رقم 646 تاريخ 11-12-2004، يقضي بوجوب وقف أعمال الهدم لحين اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حماية الجوار والأملاك العامة ومنع الضرر على المارة والجوار، بعدما تبين وجود أضرار مباشرة على البناء المجاور في الجهة الجنوبية ناتجة عن أعمال الهدم في العقار أعلاه، تحت طائلة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات المناسبة بحقهم وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء .