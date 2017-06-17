انطوان سعد: قانون الإنتخاب الجديد هجين

وصف عضو اللقاء الديمقراطي النائب أنطوان سعد قانون الإنتخاب الجديد بالقانون الهجين المفصل على قياسات مختلفة ضمن مفهوم تقاسم الحصص ورأى أنه سيؤسس لفرز مذهبي وطائفي بسبب غياب المعيار الواحد في اعتماد الصوت التفضيلي.

واعتبر سعد في حديث لـ”صوت لبنان -الضبية”، أنه على الرغم من مساوئ القانون الجديد الا أنّ الإتفاق الحاصل سينعكس إيجابا على الساحة الداخلية على مختلف الصعد نافيا أن تكون البلاد قد دخلت مرحلة جديدة لا سيما وأن الأكثرية التي ستنجح في الانتخابات المقبلة معروفة سلفا ولا تغيير جذري سيحققه هذا القانون.

وأوضح سعد أن كل الفعاليات والاحزاب والكتل اتفقوا على القانون لعدم الذهاب الى الفراغ رغم ان الكثير من الكتل غير مقتنعة به مشيراً الى أنه لولا قبول حزب الله وحركة امل بالقانون لما تمت الموافقة عليه.

وحول خارطة التحالفات في الإنتخابات المقبلة، أكد سعد أنّ هناك تحالفات اكيدة لا سيما بين الثنائي أمل- حزب الله فيما التحالفات على مستوى التيار والقوات ستختلف من دائرة الى أخرى بحيث قد يتحالفان في دوائر معينة ويخوضان الإنتخابات منفصلين في دوائر أخرى .

هذا ودعا سعد الى ترقب ما ستنتجه أشهر التمديد من تحالفات جديدة.