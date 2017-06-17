خاص موقع “القوات”: تاجرا مخدرات في جبيل في قبضة “شعبة المعلومات”

تمكنت دوريتان من شعبة المعلومات” إثر عمليات رصد ومتابعة، من توقيف مطلوبين بموجب مذكرات توقيف بجرم ترويج مخدرات .

وأفادت معلومات خاصة لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني بأن الموقوفين هما: أ. ج وتم توقيفه في بلدة عمشيت – قضاء جبيل. فيما أوقف المطلوب الثاني ب. ح في محلة جبيل، وضبطت معه كميات كبيرة من مادة الكوكايين.

وأفادت المصادر الخاصة لموقعنا بأن التحقيقات لا تزال جارية معهما في مخفر جبيل، تمهيدا لتسليمهما الى القضاء المختص