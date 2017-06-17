محلياتالسبت 17 حزيران 2017 خاص موقع “القوات”: تاجرا مخدرات في جبيل في قبضة “شعبة المعلومات”تمكنت دوريتان من شعبة المعلومات” إثر عمليات رصد ومتابعة، من توقيف مطلوبين بموجب مذكرات توقيف بجرم ترويج مخدرات .وأفادت معلومات خاصة لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني بأن الموقوفين هما: أ. ج وتم توقيفه في بلدة عمشيت – قضاء جبيل. فيما أوقف المطلوب الثاني ب. ح في محلة جبيل، وضبطت معه كميات كبيرة من مادة الكوكايين. وأفادت المصادر الخاصة لموقعنا بأن التحقيقات لا تزال جارية معهما في مخفر جبيل، تمهيدا لتسليمهما الى القضاء المختص كلمات مفتاحية:جبيلمخدراتالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية