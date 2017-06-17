أوضح الرئيس فؤاد السنيورة ردا على سؤال عن خطورة المدة الطويلة التي إعتُمدت لموعد الإنتخابات النيابية وتَبِعاتها، أنه “لو أجرينا الإنتخابات على اساس قانون “الستين” لم يكن يلزمنا هذا الوقت الطويل، إنما هذا قانون الإنتخاب الجديد يحتاج الى فترة طويلة من اجل ان يتعوّد عليه المرشحون ويتفهّموا كل التداعيات الناتجة عنه، وايضا ان يتمكن الناخبون من ان يحددوا قراراتهم بشكل سليم. واعتبرَ أنّ فترة اربعة اشهر او خمسة لا تكفي للأمر، بل على الاقل يلزمنا 10 اشهر، اضافة الى انّ المَكننة تتطلّب فترة طويلة.

امّا بالنسبة الى البطاقة الممغنطة فأكّد السنيورة في تصريح إلى صحيفة “الجمهورية”، انّ القانون النسبي يحتاجها من دون الخوض بالتفاصيل. امّا في موضوع خطورة احتكار البطاقة الممغنطة من قبل فريق معيّن واحتمال تأخير مسار الإنتخابات لمصلحة فريق ضد آخر، أجاب السنيورة: هناك مجلس يُراقب وهناك صحافة، وهذا الأمر غير وارد على الاطلاق.

وعن المشادة التي حصلت بين رئيس الحكومة سعد الحريري سعد الحريري ورئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل الذي أطلق عبارات مسيئة بحق الحكومة في جلسة إقرار القانون، قال السنيورة “إنها زَلّة لسان، واعْتَذَرَ عنها، وما نِعمُل منها قصّة”.