خاص موقع “القوات”: “معلومات الأمن العام” تداهم أوكار المخدرات والدعارة في جبيل وتوقف 14 أجنبياً

في إطار متابعتها ورصدها لبعض الأماكن المشبوهة، نفذت دوريات تابعة للمديرية العامة للأمن العام، وعلى رأسها مجموعة من “معلومات الأمن العام” مداهمة لبعض الأماكن التي يقطنها أجانب وعربا في جبيل .

وأفادت مصادر خاصة لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني ، أنه تم بنتيجة مداهمة الأماكن المذكورة، توقيف نحو 14 شخصا من جنسيات مختلفة، بجرم الدخول إلى البلاد خلسة وتعاطي المخدرات وممارسة الدعارة.

والتحقيقات جارية مع الموقوفين لدى المراجع المعنية، تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني.