أوضح نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان ، أنه سعيد بمقولة “قانون عدوان” ولا يزعجه الوصف، مشيراً الى انّه يشكّل نقلة نوعية الى كل اللبنانيين إذ برأيه انتقلنا من قانون على النظام الأكثري يُقصي 49% عند حدوث الانتخابات، الى قانون يستطيع فيه كل 10% أن يتمثّلوا، متمنياً على اللبنانيين تفهّم هذا الموضوع المهم.

وعن الصوت التفضيلي، قال عدوان في حديث إلى صحيفة “الجمهورية”، انه لم يتمكّن من نزع الصوت التفضيلي على اساس الدائرة لأنه لم يكن وحيداً يجاهد في موضوع القانون، بل حاول تقربة الجميع من المساحة المشتركة التي كان بداخلها أقطاب مع هذا لكنّ آخرين كانوا ضده.

وبرأي عدوان ، القانون أنقذ البلد من الفراغ الحكومي والنيابي ومن أزمة نظام لا ندري اين تبدأ واين تنتهي فيما المنطقة في غليان، وهذا القانون أعطاه الاستقرار المالي والاقتصادي، مطالباً من اللبنانيين التنعّم بما أنجزه هذا القانون على رغم شوائبه. أمّا بالنسبة لمدة السنة فهذا القانون يحتاجها، مضيفاً أنّ من واجبات المجلس خلال الـ9 أشهر المقبلة إقرار المشاريع وإنجاز القوانين المُلحّة.

وعن كلمة السر التي كشفها عدوان والتي فاوضَ بها، أجاب أنها العلاقة الطويلة المبنيّة بينه وبين بري والحريري ونادر الحريري ، وتوظيفها لخدمة القانون، ونادر الحريري كان يرافق كافة التحركات فيما كان الرئيس الحريري يدعمها، بالاضافة الى العلاقة المميزة والصداقة مع وليد جنبلاط ، والتي سمحت الغَوص في التفاصيل والتشاور ومن ثم الاقناع، وأخيراً التنسيق الدائم مع الوزير جبران باسيل .

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