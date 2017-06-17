واكيم لـ”لبنان الحر”: الكلام عن النسبية المشوهة غير مسؤول والقانون حقق خرقاً في جدار السياسة

اعتبرعضو الهيئة التنفيذية في “القوات اللبنانية” عماد واكيم للبنان الحر ضمن برنامج بين السطور ردا على سؤال ان النائب سامي الجميل يتبع سياسة الهجوم التي توصله في بعض الاوقات الى الغوغائية، مشيرا الى انه بعد اقرار قانون الانتخاب الجديد الكيان الاساسي وجد وبالتالي قد يجرى عليه تعديلات بسيطة في تفاصيل صغيرة.

وحول ما يقال عن النسبية المشوهة، قال هي ليست مشوهة لافتا الى ان هذا الكلام غير مسؤول فالنسبية مع دائرة واحدة هي خطر على المسيحيين فهنا نتحدث عن عدد ولكن النسبية مع 15 دائرة تعطي نتيجة اخرى مشيرا الى ان السياسة فن الممكن وان هذا القانون يعيد تشكيل الطبقة السياسية بنسبة 50 في المئة ما يشكل خرقا في جدار السياسة اللبنانية.

اضاف واكيم ردا على سؤال: لن نخترع قوانين انتخابية من المريخ ولكن الاهم هو التوقيت فحنكة وديبلوماسية النائب عدوان كما الطابع الشخصي مع ذكاء الطرح ادى الى نجاح هذا الطرح مشيرا الى ان هناك اطرافا سياسية كانت تناور وهي تريد قانون الستين.