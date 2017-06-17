توقيف سوريين بجرم سرقة دراجات آلية

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بتاريخ ١٢/٦/٢٠١٧ أحيل إلى مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، الموقوف: _ ش. ح. (مواليد عام 1996، سوري)، الذي أوقف من قبل عناصر فصيلة الرملة البيضاء لقيادته دراجة آلية مسروقة، وذلك للتوسّع بالتحقيق معه بشأن مصدر الدراجة.

بالتحقيق معه في المفرزة المذكورة، اعترف بإقدامه على سرقتها من شارع حوض الولاية في برج أبي حيدر، بعد أن كان قد أفاد عناصر الفصيلة بأنه اشتراها من شخص في الضاحية الجنوبية، وقد سُلمت الى صاحبها.

كما اعترف بقيامه بسرقة عدّة دراجات آلية من مناطق مختلفة، وذلك بالإشتراك مع شخص آخر من الجنسية السورية – تمّ توقيفه – يعمل سائق رافعة (بلاطة) لدى إحدى الشركات التي تنقل السيارات المعطّلة، ويدعى: _ ع. خ (مواليد عام ١٩٩٥). وتبين أنهما يستخدمان “البلاطة” في عمليات السرقة، خلال دوام عمل الاخير.

أضافةً إلى الدراجة الآلية التي تمّ ضبطها مع الموقوف الأول، جرى ضبط دراجة أخرى سرقت من ضبية، وقد أُحضرت من بلدة شويت قضاء عاليه، حيث يقيم الموقوف الثاني.

أودع الموقوفان القضاء المختص”.