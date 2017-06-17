مقتل قائد الاتصال بـ”داعش” في أفغانستان خلال قصف أميركي

لقى قائد الاتصال في تنظيم “داعش” في أفغانستان جواد خان مصرعه في الثالث من شهر حزيران خلال قصف للتحالف الدولي في شرق البلاد، وفقا لما أعلنته مصادر أمريكية اليوم الجمعة.

وذكر المكتب الإعلامي للقوات الأمريكية في أفغانستان، أن خان قتل في قصف بـ”أشين”، في ولاية ننغرهار، الثالث من حزيران الجاري، ضمن الجهود الحالية هذا العام للقضاء على تنظيم “داعش” في أفغانستان.

وقال قائد القوات الأميركية وحلف “شمال الأطلسي”(ناتو)، في أفغانستان، جون نيكولسون، إن مقتل جواد خان سيقطع شبكة “داعش – خراسان”، ويقوض عملية التجنيد ويصعب محاولات الشبكة لتنفيذ عمليات عالمية”.

كما دمر القصف أيضاً مركزاً مهما للإنتاج الدعائي، إضافة إلى مقتل خان، ما سيؤدي إلى التأثير على “الاتصالات” مع التنظيم في سوريا، بحسب البيان.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من تأكيد السلطات الأفغانية سيطرة التنظيم الإرهابي على جبال تورا بورا الشهيرة التي اختبأ فيها زعيم ومؤسس تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، بعد هجمات 11 أيلول الإرهابية في عام 2001 والتي استهدفت الولايات المتحدة.