إسرائيل تستعد لمواجهة “حزب الله”

أنهت قوات الكوماندوز الإسرائيلية تدريباً ضخماً، الأول من نوعه، خارج حدود دولة إسرائيل، يحاكي عملية عسكرية في أراضي العدو. وبالنظر إلى أعداء إسرائيل في الراهن، فـ”حزب الله” هو الذي كان حاضر في أذهان الـ500 عنصر من الكوماندوز الذين تمرنوا في جبال ترودوس في قبرص، وتخيلوا أنهم في جنوب لبنان يواجهون عناصر الحزب.

وحسب بيان الجيش الإسرائيلي، استغرق التدريب المكثف 3 أيام، وشاركت به مروحيات إسرائيلية أسقطت جنود الكوماندوز في قبرص، وطائرات من دون طيار زوّدت القوات بمعلومات استخباراتية عن المناطق التي وصل إليها الجنود، وكذلك قوة مؤلفة من كلاب مدربة لمساندة الجنود في مهام الاستكشاف والقتال.

وشملت المناورات التي قامت بها القوات مواجهات في مناطق مسكونة، وتمارين سيطرة على أهداف متنوعة وتنقل بالطائرات من طراز “بلاك هوك” وعلى الأٌقدام، وإقامة مقرات قيادة في الميدان، وكذلك الهجوم على قرية مهجورة بواسطة مركبات خاصة وصلت على متن سفينة أتت من ميناء حيفا.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي عن المناورات العسكرية إنها عززت أداء قوات الكوماندوز، على مستوى المقاتلين وعلى مستوى القيادة، وحسنت قدرات تنسيق العمليات مع مقر القيادة في البلاد.