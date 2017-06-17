حبيب: إقرار القانون كان نتيجة جهود وموافقة جميع الأطراف السياسية

اعتبر عضو كتلة “المستقبل” النائب خضر حبيب أن أي انتخابات لا سيما النيابية منها لا يمكن أن تقوم بمعزل عن التحالفات، مشيراً الى أن تيار “المستقبل” سيجري مثل هذه التحالفات في الوقت والمكان المناسبين، ولكن هذا لا يعني ان التحالفات ثابتة بل تتغيّر وفق الظروف.

وعن إمكانية التحالف مع “القوات” والتيار “الوطني الحر”، أوضح حبيب أن التنسيق قائم ومستمر معهما ومع غيرهما من الأطراف والدليل أن قانون الإنتخابات الذي تمّ إقراره بالأمس كان نتيجة موافقة وجهود جميع الأطراف.

وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، أثنى حبيب على أداء الحكومة، قائلاً: إنها حكومة استعادة الثقة بالقول وبالفعل، مضيفاً: الرئيس سعد الحريري وعد بإنجاز قانون جديد للإنتخابات ووفى، وهو بذلك ترجم الكلام بالأفعال.

ولفت حبيب الى أن هذا ما ينطبق ايضاً على إنجاز الموازنة العامة وإحالتها الى مجلس النواب، آملاً أن تعقد جلسة عامة قريباً لمناقشة الموازنة وإقرارها الى جانب قطع الحساب.

واشار، في هذا الإطار، الى كلام الحريري عن ضرورة تفعيل الاقتصاد، وإعادة البحبوحة الى المواطن اللبناني. وقال: ما تمّ إنجازه خلال الفترة الزمنية القصيرة من هذا العهد هو إنجازاً كبيراً، ونأمل ان نتقدّم أكثر فأكثر نحو الأمام.

أما بالنسبة الى إدخال “النسبية” الى الحياة السياسية، فتوقّع حبيب حصول تغيير في تركيبة المجلس النيابي، حيث قد يكون 40% من أعضاء المجلس العتيد من الوجوه الجديدة، وذلك لأن “النسبية” ستعطي مقاعد للائحة التي لم تحصل على العدد الأكبر من الأصوات. وتابع: لكن في المقابل هناك زعامات سياسية وطنية وطائفية عريقة سيكون لها حصّتها في المجلس، لأن الذهنية السابقة ما زالت سائدة. ولفت الى أن النائب إذا كان يقوم بدوره المكلّف به من حيث المراقبة والحضور والمشاركة في اللجان فلا يجوز أن يخشى من اي ضغط ممكن ان يشكله اي فريق آخر نتيجة النسبية.