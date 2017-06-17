نتيجة التدابير الأمنية في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر أيار

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“أوقفت وحدات الجيش بنتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر أيار المنصرم، 4218 شخصاً من جنسيات مختلفة، لتورّط بعضهم في جرائم إرهابية وإطلاق نار واعتداء على مواطنين، والاتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، وارتكاب بعضهم الآخر مخالفات عديدة، تشمل التجوال داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية.

وقد شملت المضبوطات 8 بنادق حربية، 37 مسدساً و17 بندقية صيد، وكميّات من الذخائر الخفيفة، بالإضافة إلى 211 سيارة و189 درّاجة نارية ومركبي صيد و76( بيك أب)، وكميّة من المخدرات المتنوعة، وعدداً من أجهزة الإتصالات وكاميرات مراقبة وأجهزة إلكترونية مختلفة.

تمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم”.