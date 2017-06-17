الجيش: عملية دهم في الرمل العالي ومقتل مطلوب

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“أثناء قيام دورية تابعة للجيش بدهم منزل المواطن سمير فوزي منذر في محلة الرمل العالي، والمطلوب توقيفه بجرائم إطلاق نار وتعدي على مواطنين والإتجار بالمخدرات، تعرضت الدورية لإطلاق نار من قبل المطلوب ومسلحين أخرين، فردت على مصادر النار بالمثل، ونتج عن الإشتباك مقتل المطلوب منذر وإصابة المدعو محمود زريق. وقد تم ضبط كمية من الاسلحة والذخائر والمخدرات في حوزة المسلحين”.