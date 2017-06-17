البحرية الليبية تنقذ أكثر من 900 مهاجر

أعلنت البحرية الليبية عن أن جهاز خفر السواحل أنقذ أكثر من 900 مهاجر غير نظامي آسيوي وأفريقي مقابل السواحل الليبية أثناء محاولتهم بلوغ أوروبا.

وقال المتحدث باسم البحرية الليبية التي تدير خفر السواحل العميد أيوب قاسم ، أنه “تم إكتشاف وضبط وإنقاذ عدد من قوارب الهجرة غير الشرعية، خمسة قوارب مطاطية ومركب خشبي واحد كبير، على متنها 906 مهاجرين”.

وأضاف أن المراكب رصدت “على بعد سبعة أميال شمال صبراتة” الواقعة على بعد 70 كلم إلى غرب طرابلس ، وباتت إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا عبر المتوسط”.

وتابع قاسم أن بين المهاجرين الذين أنقذوا “98 امرأة، منهن سبع حوامل، و25 طفلا”، مشيرا إلى أن “أحد القوارب المطاطية كان مثقوبا وشبه غارق، والمركب الخشبي بلا محرك”.

وأوضح أن المهاجرين، وهم 44 باكستانيا و40 بنغاليا و13 مصريا وثلاثة ليبيين وثمانية مغاربة وكثيرون من دول أفريقية أخرى، “تم تسليمهم إلى مركز النصر للإيواء التابع لجهاز مكافحة الهجرة” في الزاوية.

وتعد ليبيا أكثر من عشرين مركز احتجاز تضم آلاف المهاجرين في ظروف مروعة، وينتظر بين 700 ألف ومليون شخص الفرصة للمجازفة بعبور المتوسط، بحسب منظمة الهجرة الدولية.

ويستغل مهربو البشر الفوضى التي تسود ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 لتهريب عشرات آلاف المهاجرين إلى أوروبا عبر المتوسط، مطالبين إياهم بمبالغ كبيرة.

وتقول المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة إن نحو 61 ألفا و250 شخصا وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية العام، في وقت قضى أو فقد نحو 1778 خلال الفترة نفسها مع محاولتهم عبور البحر المتوسط.