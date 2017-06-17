إليكم أضرار الكذب بين الزوجين

تحت المجهرالسبت 17 حزيران 2017 إليكم أضرار الكذب بين الزوجينمن مقومات أواصر العلاقة الزوجية الناجحة بين أي زوجين هي الصدق والمصداقية بين الأزواج والمصارحة في كل أمور الحياة ، بينما الكذب يؤدي إلي الشك والنفور بين الأزواج مما يهدد عرش الحياة الزوجية ويؤدي بها إلي الإنهيار.ويعتبر عامل الصدق المتبادل بين الزوجين، من أهم هذه العوامل، وأكثرها تأثيراً في مسار الحياة الزوجية وإيصالها إلى بر الأمان، فإن افتقرت العلاقة الزوجية إلى الصدق وسادها الكذب والخداع، فإنها ستشهد نكبات ونكسات كثيرة تهدد بقاءها واستمراريتها.وقد أورد موقع “فاميلي شير” الإلكتروني 5 تأثيرات كارثية للكذب على الحياة الزوجية، كما يلي:فقدان الثقةبما أن الثقة المتبادلة بين الزوجين أمر هام وضروري لنجاح العلاقة الزوجية، فمن الطبيعي أن يؤدي الكذب المستمر من أحد الطرفين إلى فقدان شريكه للثقة في كلامه وتصرفاته، الأمر الذي ينعكس سلباً على الحياة الزوجية ويهددها بالانهيار. الشك الدائمإن أصبح الكذب عادة لدى أحد الطرفين، فإن الطرف الآخر سيساوره الشك في كل شيء يقوله، وعندها ستنشأ المشاكل بينهما وتؤثر على استقرار حياتهما.النفور والبعدعادة ما يتسبب الكذب بالنفور والبعد بين الزوجين، فكلما كذب أحدهما على الآخر، كلما ازدادت وتوسعت الهوة بينهما، وأصبح من الصعب العودة إلى نقطة البداية.الخيانةإن أحد أهم الأسباب التي تدفع أحد الزوجين للكذب على شريكه، هو الخيانة الزوجية التي تعتبر أخطر ما يهدد العلاقة الزوجية، ويعرضها لأزمة كبرى تهدد كينونتها وتؤدي في كثير من الأحيان للانفصال.الشجار الدائميساهم الكذب بين الزوجين إلى نشوء الخلافات والشجارات على نحو مستمر، الأمر الذي يضع الأسرة في حالة من عدم الاستقرار، ويؤدي بالنتيجة إلى تفككها وانهيارها.كلمات مفتاحية:الكذبالمصدر: وكالات