فرعون: لنستثمر الإنجاز ونسر به الى الامام

أكد الوزير ميشال فرعون انه لم يندم على انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، لافتاً الى انه لم يكن يوماً في تيار المستقبل بل حليفه.

وأشار فرعون، خلال حديث لـ”صوت لبنان – الاشرفية”، إلى انه ليس خصماً للمجتمع المدني، مؤكدا انه يرتاح في محاورتهم.

وأضاف: “مع قانون على أساس النسبية يجب مكننة الانتخابات”، وعن البطاقة الممغنطة، سأل: “ما هي القيمة المضافة لهذه البطاقة؟”

وتابع: “هناك انجاز حصل لنستثمره ونسير به الى الامام على الرغم من الملاحظات التي لدينا حول القانون الانتخابي”، مؤكداً “اننا بحاجة إلى اتفاق سياسي على الأمن”.