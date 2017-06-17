المشنوق يصوّت ضد إعتماد البطاقة الممغنطة

صوّت وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أمس في جلسة إقرار قانون الإنتخاب الجديد في مجلس النواب ، ضد إعتماد البطاقة الممغنطة في الإنتخابات المقبلة.

وأكّد المشنوق على هذا الإعتراض في تصريح إلى صحيفة “الجمهورية”، حيث أشار إلى الواقع الإرباكي الذي ستَخلقه، فضلاً عن أنّ عدد المسجّلين حالياً في لوائح الشطب يبلغ 3 ملايين و682 ألف ناخب، متسائلاً: كيف سيتمّ توفير البطاقة الممغنظة لكلّ هؤلاء؟