بوتين: مبدأنا الأساسي هو الحفاظ على وحدة أراضي سوريا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، أن المبدأ الأساسي الذي تنطلق منه روسيا في سياستها من الأزمة السورية، يكمن في ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا .

وقال بوتين ، في إحدى المقابلات التي أجراها معه المخرج الأميركي المشهور أوليفر ستون في إطار فيلمه الوثائقي عن الرئيس الروسي: “هناك خيارات وسيناريوهات عدة، لكننا اعتقدنا دائما أن من الضروري الحفاظ على وحدة أراضي سوريا ، ويجب علينا أن نفكر في سبل مصالحة الأطراف في المنطقة في الوقت الراهن، بل وأن تتخذ خطوة تالية، وأن ننظر إلى المستقبل”.

وتابع بوتين متسائلا: “ماذا سيحدث في حال سنقسم سوريا؟ ألن يؤدي ذلك إلى مواجهة مستمرة بين هذه الأقسام من البلاد؟”.

وتابع الرئيس الروسي ، مشددا على أن الجميع يجب عليهم إبداء حذر كبير وبذل كل الجهود المتاحة لكي تتمكن الأطراف المتناحرة كافة، بإستثناء الإرهابيين، “من العمل سوية”.