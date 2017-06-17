أردوغان يدعو السعودية والولايات المتحدة للانضمام إلى مفاوضات أستانا

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كلا من السعودية والولايات المتحدة إلى الانضمام لمفاوضات أستانا حول تسوية الأزمة السورية.

وقال أردوغان، في مقابلة مع قناة “RTP” البرتغالية أجريت اليوم الجمعة: “نتعاون في إطار العملية التفاوضية في أستانا مع روسيا وإيران، ونقوم بعمل مشترك على تشكيل آلية ثلاثية بشأن سوريا”. وأضاف الرئيس التركي: “وندعو السعودية والولايات المتحدة إلى الانضمام لهذه المفاوضات”، مشدداً في غضون ذلك، على أنه “لا يمكن حل الأزمة في كل من سوريا والعراق من دون مشاركة إيران”.

يذكر أن الجهود المشتركة، التي بذلتها روسيا وتركيا وإيران، أدت إلى التوصل إلى إبرام الحكومة السورية والمعارضة 3 اتفاقات حول إعلان نظام الهدنة في سوريا دخل حيز التنفيذ يوم 30/12/2016.

وأكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، مرارا صمود هذه الهدنة، على الرغم من وجود انتهاكات مستمرة لها من قبل كلا جانبي النزاع، مشددا على أن هذه المبادرة أسفرت عن تراجع ملموس في مستوى العنف بسوريا وأسهمت في استئناف المفاوضات السياسية في جنيف السويسرية.

وبعد التوصل إلى هذه الاتفاقات جرى في العاصمة الكازاخستانية أستانا، بمبادرة من موسكو، أول اجتماع بين الحكومة السورية والمعارضة برعاية الدول الضامنة للهدنة، أي روسيا وتركيا وإيران، لتنعقد 3 جولات أخرى من هذه المفاوضات في شباط وآذار وأيار من العام الجاري.

وأسفرت هذه الاجتماعات عن التوقيع على مذكرة خاصة بإقامة 4 مناطق لتخفيف التوتر في سوريا.