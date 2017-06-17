أسرار الصحف ليوم السبت 17 حزيران 2017

أسرار الآلهة – النهار

علّقت قضية المديرة العامة للتعاونيات بين الحسابات المناطقية والطائفية وصار موضوع اقالتها مربوطاً بمديرين عامين آخرين تزداد الشكوى من ادائهم.

حسم وزير سابق أمره في الترشّح للانتخابات النيابية “ولو وحيداً” أي في لائحة غير مكتملة في منطقة كسروان.

رفض مرجع التداول في إمكان تعديل صلاحية المجلس الدستوري لناحية تفسير مواد الدستور مصرّاً على ابقائها في مجلس النواب.

تحدّث وفد من رجال أعمال لبنانيين وأجانب عن “عدم لياقة” أحد الوزراء حيث مرّ بهم وهم ينتظرون خارج مكتبه من دون أن يلتفت إليهم أو يرمي عليهم التحيّة.

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يقال – المستقبل

إنّ نواباً شاركوا في جلسة مجلس النواب استغربوا تصوير إقرار قانون جديد للانتخاب كما لو أنه «جريمة» والإنجازات المتوقعة من الحكومة لمعالجة أزمات مثل الكهرباء والنفايات أنها «رشاوى انتخابية».

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أسرار الجمهورية

نقل عن وزير بارز قوله لأعضاء كتلة نيابية صديقة «تعلّمنا في الفترة الأخيرة كيف يكون المعنى الحقيقي للصبر الذي فرضه علينا أداء أحد الوزراء حيال مسألة حساسة حيث كان اللقاء معه مشوباً بالوجع والعذاب على كل المستويات».

أبلغ قطب سياسي نواب كتلته ألّا يُخرجوا من إحتمالاتهم إمكان إطلاق حملة إعتراضية شديدة على الواقع الإنتخابي الجديد.

يستعِدّ أعضاء سابقون في تيار سياسي بارز لخوض المعركة الإنتخابية وفق القانون الجديد وفي المناطق التي تُعتبر محسوبة و»مسكّرة» للتيار السياسي المذكور.

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أسرار اللواء

غمز : لا يُبدي مسؤول حكومي رفيع تجاوباً مع محاولات تجري لرأب الصدع مع رئيس حزب وسطي.

همس : نُقل عن مرجع كبير عدم استساغته إجراء حوارات على طريقة الطاولات المعروفة منذ العام 2006!

لغز : تتحدث شخصيات طريّة العود في التجربة الحزبية عن نتائج مخيفة، في ما يتعلق بإمكانية إحداث خرق الستار الحدودي للنظام الطائفي؟

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