خسائر حادث اصطدام المدمرة الأميركية “فيتزجيرالد”

لفتت البحرية الأميركية الى ان سبعة من طاقم المدمرة “فيتزجيرالد” التابعة لها فقدوا، وأصيب ما لا يقل عن 3 بعد تصادم المدمرة في وقت مبكر صباح السبت مع سفينة تجارية ترفع علم الفلبين بجنوب خليج طوكيو في اليابان.

وقال خفر السواحل الياباني إن السفينة الأميركية تعاني من بعض الأضرار لكنها غير معرضة لخطر الغرق في حين أن السفينة التجارية كانت قادرة على الإبحار.

وقالت البحرية الأميركية في بيان إن المدمرة فيتزجيرالد اصطدمت بالسفينة التجارية على بعد حوالي 56 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من يوكوسوكا في حادث نادر في الممر المائي المزدحم.

وأضافت البحرية أنه تم إجلاء ثلاثة مصابين من على متن المدمرة بينهم قائد المدمرة برايس بنسون، الذي أشارت التقارير إلى أن حالته مستقرة، جوا إلى مستشفى البحرية الأميركية في يوكوسوكا.

وقالت إنه تم نقل اثنين آخرين مصابين إلى المستشفى لإصابتهما بتمزقات وكدمات، في حين ما زال تقييم الإصابات الأخرى جاريا.

وتبحث فيتزجيرالد وخفر السواحل الياباني عن سبعة بحارة مفقودين.

وقال بيان البحرية “عانت يو.إس.إس فيتزجيرالد من بعض الضرر على جانبها الأيمن فوق وتحت خط المياه”.

وأوضحت أن المدى الكامل للضرر الذي لحق بالسفينة والإصابات التي يعاني منها طاقمها لم يتم تحديدها بعد.