بالفيديو: فقدان 7 بحارة في إصطدام مدمرة أميركية بسفينة فيليبينية

إصطدمت مدمرة أميركية بسفينة تجارية عند السواحل البحرية لمدينة يوكوسوكا اليابانية ، ممّا أدى إلى توقفها في المياه، ويوجد حاليا سبعة من طاقمها في عداد المفقودين بينما جرح واحد آخر في رأسه، حسب ما أكده قوات خفر السواحل.

وأكد مسؤولون أميركيون لـ”CNN”، وجود إجراءات عاجلة للتدخل في الحادث الذي أدى لدخول كميات من المياه إلى داخل السفينة، غير أنه لم يؤدِ لغرقها، متحدثين عن أن السفينة حاليا تعتمد على قوتها، لكن لديها قدرة دفع جد محدودة.

وطلبت البحرية الأميركية بتدخل قوات خفر السواحل اليابانية بعد الاصطدام الذي وقع في الساعة الثانية والنصف صباح السبت، بالتوقيت المحلّي، وقامت قوات التدخل بإخراج المياه من السفينة، كما خصصت القوات اليابانية أربعة سفن ومروحية للتدخل والبحث عن المفقودين.

ولم يتم لحد الآن تقييم الأضرار المادية في المدمرة الأميركية التي يصل طاقمها إلى 330 بحارا، وأكد مسؤول عسكري أميركي لـ”CNN” أن السفينة لم تعد قادرة على العمل بالاعتماد على قوتها بعد الحادث، ممّا أدى إلى استدعاء قوارب للسحب.

وكانت السفينة الأميركية، وهي من نوع أرلي بيرك، حاملة للصواريخ الموجهة، قد استفادت من إصلاحات وتحديث في شهر شباط بقيمة 21 مليون دولار، وتوجهت إلى اليابان لأجل دعم المراقبة الأمنية والإستقرار في المنطقة، وفق تصريحات رسمية.

