طقس الأحد صاف

أخبار متفرقةالسبت 17 حزيران 2017 طقس الأحد صافتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاحد صاف الى قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة. وجاء في النشرة الآتي:– الحال العامة: طقس مستقر ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.– الطقس المتوقع في لبنان:اليوم السبت: قليل الغيوم، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة اليوم وخلال الأيام المقبلة، حيث يتكون الضباب على المرتفعات القريبة من الساحل حيث تسوء معه الرؤية أحيانا. الاحد: صاف الى قليل الغيوم، مع استقرار بدرجات الحرارة.الاثنين: صاف إجمالا، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح من حين لآخر.– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 20 الى 30 درجة. فوق الجبال من 16 الى 27 درجة. في الارز من 10 الى 22 درجة. في الداخل من 15 الى 33 درجة.– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س. – الإنقشاع: متوسط يسوء محليا على المرتفعات القريبة من الساحل.– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.– حال البحر: معتدل ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 28°م.– الضغط الجوي: 1012 hPa. أي ما يعادل: 759 ملم زئبق.– ساعة شروق الشمس: 05,27 ساعة غروب الشمس: 19,51.