طقس الأحد صاف

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاحد صاف الى قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس مستقر ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس المتوقع في لبنان:اليوم السبت: قليل الغيوم، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة اليوم وخلال الأيام المقبلة، حيث يتكون الضباب على المرتفعات القريبة من الساحل حيث تسوء معه الرؤية أحيانا. الاحد: صاف الى قليل الغيوم، مع استقرار بدرجات الحرارة.الاثنين: صاف إجمالا، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح من حين لآخر.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 20 الى 30 درجة. فوق الجبال من 16 الى 27 درجة. في الارز من 10 الى 22 درجة. في الداخل من 15 الى 33 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

– الإنقشاع: متوسط يسوء محليا على المرتفعات القريبة من الساحل.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.

– حال البحر: معتدل ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 28°م.

– الضغط الجوي: 1012 hPa. أي ما يعادل: 759 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,27 ساعة غروب الشمس: 19,51.