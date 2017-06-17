الصراف: لا تصوروا الجيش كفصائل… ونتائج التحقيقات ستعلن قريباً

أكد وزير الدفاع يعقوب الصراف ان الجيش اللبناني لا يعتدي على أحد ويمكن ان يتصرف بحزمٍ وعنف في بعض الأحيان ولكن لا يعتدي على المواطنين.

الصراف وفي حديث لـ”mtv”، أشار الى ان المعلومات تؤكد ان المتظاهرين حاولوا الدخول الى مركز عسكري عنوةً والجيش دافع عن نفسه، لافتاً الى ان الجميع تحت القانون، “ولتُسترجع الكاميرات ربما هناك بعض العناصر لا تلتزم، ولكن لا تصوروا الجيش اللبناني كفصائل والموجودون في مجلس النواب هم جيش لبناني مفصول لحماية مجلس النواب”.

كما وتعهد الصراف بتحقيق مفصل حول صدام البرلمان، مؤكداً صدور النتائج قريباً.