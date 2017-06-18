الجيش الأفغاني يطرد “داعش” من تورا بورا ويسيطر عليها مجددا

أكد القائم بأعمال وزير الدفاع الأفغاني طارق شاه بهرامي، اليوم السبت، سيطرة القوات الخاصة الأفغانية في الجيش الأفغاني وقوات الأمن مجددا على جبال “تورا بورا” في منطقة بشير أجام بإقليم ننغارهار.

ونقلت قناة “تولو نيوز” التلفزيونية الأفغانية عن بهرامي قوله في مؤتمر صحافي في كابول السبت، إن قوات الكوماندوز سيطرت على “تورا بورا”.

وأضاف أن 22 مسلحا على الأقل من “داعش” قتلوا، وأصيب عشرة آخرون في عملية تطهير جرت في منطقتي بشير آجام وشابارهار في إقليم ننغارهار.

وتابع بهرامي أنه منذ بداية العام، قتلت قوات الأمن الأفغانية 2500 مسلح “داعشي”، بينهم عدد من القادة البارزين في عمليات عسكرية، إضافة إلى إصابة 800 آخرين. وقال إن مسلحي “داعش” حاولوا الحصول على موطئ قدم في المناطق الحدودية من ننغارهار، لكنهم فشلوا.

يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من اشتباك مسلحي “داعش” مع طالبان في إقليم ننغارهار وسيطرتهم على منطقة “تورا بورا”. وكان مسؤول محلي أكد الأربعاء الماضي، أن مسلحي “داعش” فرضوا سيطرتهم على تورا بورا، التي كانت في وقت سابق مخبأً لقائد تنظيم “القاعدة” أسامة بن لادن في شرقي أفغانستان.

وسقط مجمع الأنفاق والكهوف في تورا بورا شرق ننغارهار في قبضة “داعش” صباح الأربعاء الماضي، بعد ثلاثة أو أربعة أيام من القتال العنيف.

ويُذكر أن القوات الأميركية والأفغانية تقاتل مسلحين من تنظيم “داعش” في إقليم ننغارهار منذ ظهور التنظيم بأفغانستان في كانون الثاني 2015.