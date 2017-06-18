حسن خليل: ما حصل في ساحة النجمة محاولة لتشويه دور بري

رأى وزير المال علي حسن خليل، في تغريدات عبر “تويتر” أن “ما حصل في ساحة النجمة أثناء انعقاد جلسة إقرار قانون الانتخاب، هو محاولة لتشويه الدور الأساسي لرئيس المجلس نبيه بري في إنجاز هذا القانون”.

واعتبر أن “هناك محاولات من بعض الوسائل، التي أصبحت مكشوفة باختلاق الأكاذيب وقلب الحقائق، لتطال المجلس النيابي ورئيسه عبر اتهام سلطة المجلس اتهامات باطلة”.

وأكد أن “هذه الاتهامات تتنافى مع كل الوقائع الموثقة من قبل أكثر من جهاز، خصوصا أن الجيش اللبناني فتح تحقيقا بالحادثة وكلف الشرطة العسكرية بالتحقيقات”.

وقال: “إن استباق التحقيقات اللازمة هو عملية تشويه ممنهجة لتضليل الرأي العام ولن تثنينا عن الثبات بمواقفنا وقناعاتنا”.