عون قد يدعو رؤساء “أحزاب الحكومة” إلى لقاء.. لا إلى “طاولة حوار”

فيما يلتئم مجلس الوزراء الأربعاء المقبل في قصر بعبدا لمناقشة 67 بنداً على جدول الأعمال، أبرزها استدراج العروض المُقدّم من وزارة الطاقة لإستقدام معامل توليد الكهرباء العائمة، كشفت مصادر وزارية بارزة عن إستعدادات حكوميّة لإطلاق مجموعة مشاريع وقوانين في المرحلة المقبلة أهمّها: خطّة اقتصادية، الموازنة، الكهرباء، تعيينات إدارية جديدة، تشكيلات ديبلوماسية وقضائية، ومكافحة الفساد .

وأوضحت المصادر نفسها لصحيفة “المستقبل”، أنّ من بين الأفكار المطروحة لمتابعة هذه الملفات وغيرها وتفعيلها، أن يدعو رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رؤساء الأحزاب الممثّلة في الحكومة (وهي ممثّلة في مجلس النواب)، الى لقاء الغاية منه التعويض عن التأخير الذي حصل لمدة ستة شهور بسبب الخلافات حول قانون الإنتخاب ، والبدء بورشة تشريعيّة تنفيذيّة متناغمة تُعيد تفعيل المؤسسات وتُطبّق ما تبقى من اتفاق الطائف.

وإذ أوضحت المصادر أنّ هذا اللقاء الذي قد يدعو الرئيس عون الى انعقاده هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، ليس عبارة عن “طاولة حوار”، أكّدت أنّ الهدف منه التشاور لإعادة تزخيم العمل.