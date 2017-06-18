إحتفلت الأشرفية في ليلة “عيش الأشرفية” أمس، على طريقتها بالموسيقى والغناء، في حفل كبير أقيم في ساحة ساسين، في تقليد سنوي صار جزءاً من نسيج المدينة ومناخاتها وحداثتها، تروي نفسها وتعلقها، بقيم الثقافة والحياة والجمال.

انخرطت أمس الأشرفية والوافدون إليها من الجهات والأماكن المختلفة ومن كل الوطن، في حفل أحيته الفنانة نانسي عجرم وبحضور حاشد تقدمته فاعليات المدينة النيابية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والمدينية.

تحولت ساحة ساسين إلى مشهدية بصرية وصوتية وحركية في الهواء الطلق، على إيقاع الأغنية الرومانسية في قديمها وجديدها، في المساحة المكتظة بالكبار والصغار والشباب والصبايا وبكل الألوان وبنبرات حية قصدت المكان مشياً على الأقدام، حيث أقفلت الطرقات المؤدية إليها أمام السيارات وسط إجراءات أمنية مُشددة.

تثبت الأشرفية في كل مرة أنها منطقة تقوى على كسور الواقع الصعب. منطقة على قوتها تتنفس هواء الحرية على طبيعتها وديناميتها وسحرها. وتحول الحفل الغنائي الى حفل حياة وانبهار وفضاء ودي.

غنت الأشرفية مع نانسي عجرم و”بهيصة” عالية وحضور حي وخصب ومثمر، وكانت إطلالة نانسي قريبة ومباشرة، مع أغنية خفيفة على القلوب والنفوس وعلى نجوميتها.

الأشرفية مهرجان بحد ذاتها تصنع مهرجانها الخاص، بألوانها وأضوائها وألقها.​