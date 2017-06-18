الشاب: لولا قانون الإنتخاب لكنّا سقطنا في الهاوية

رأى النائب باسم الشاب أن قانون الانتخاب الجديد جزء من الخلفية السياسية في البلد وشكّل ضرورة في وضعنا حتى لا ندخل في متاهات امنية واقتصادية لان لولاه لكنا سقطنا في الهاوية.

الشاب وفي حديث لبرنامج لقاء الاحد عبر صوت لبنان اعتبر ان القانون الانتخابي جيد وأفضل ما فيه انه وضع البلد في خانة من الهدوء السياسي ، الامر الذي سيفسح المجال أمام ورشة تشريعية كما وعد رئيس الحكومة سعد الحريري ، وأضاف ان القانون تطلب حواراً وتنازلات من القوى المختلفة في لبنان تم الاتفاق بعدها على التعاون للانماء الاقتصادي والاستثمار لتحسين البنى التحتية في البلد.

واشار الشاب الى ان قيمة هذا القانون انه لا يفسح المجال للمحادل ولن يحصل احد على 100% من الاصوات.

وعن التحالفات رأى ان الوضع اللبناني معقد ولكل منطقة مميزاتها وعلى هذا الاساس سيجري العمل مؤكداً انه ليس هناك من قطيعة بين المستقبل والاشتراكي ، بل برودة في العلاقة.

أما التقسيمات في القانون الجديد فقد اعتبر الشاب انها تشبه الى حد ما قانون فؤاد بطرس مضيفاً ان هذا القانون شكل نقطة تحول في مسار البلد لان مفهوم النسبية تجربة جديدة والعودة الى الستين اصبح جزءاً من التاريخ ومن الممكن تطوير هذا القانون واعادة النظر ببعض تقسيمات الدوائر التي لا نستطيع القول انها محض انتخابية انما جاءت لاراحة الطوائف وهذا القانون ساهم بذلك ايضاً.