شبيب: سنعزز الأجهزة الموجودة حالياً في بلدية بيروت بدم جديد

رأى محافظ مدينة بيروت زياد شبيب أنه “على الرغم من كل ما حققناه حتى اليوم، يبقى المطلوب منا دائماً أكثر، فتوقّعات أبناء بيروت كبيرة، ويجب أن نكون على قدرها ومستواها”.

وأكد اننا “سنعزز الأجهزة الموجودة حالياً في بلدية بيروت بدم جديد. لقد بدأنا بفوج الإطفاء، وسنستكمل هذه الخطة في كل الوحدات”.

كلام شبيب جاء خلال الإفطار السنوي لبلدية بيروت في فندق “فورسيزنز” بيروت في حضور رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت جمال عيتاني وأعضاء المجلس البلدي، مديري المصالح ورؤساء الدوائر والأقسام والمهندسين والأطباء في البلدية، إضافة الى قيادة وضباط فوجي الإطفاء وحرس مدينة بيروت.

ولفت شبيب الى أن “رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تحدث مؤخراً عن مشاريع نعمل عليها، وتبنّاها ووضعها كأهداف لنحققها، فهذه ثقة نقدرها ونثمنها عالياً. ولذلك، من واجبنا بذل المزيد من الجهود لتحسين المستوى والأداء وعدم تخييب آماله”.

وأردف: “هناك دعم لا مثيل له من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، فهو من أكثر الناس حرصاً على مصلحة بيروت وبلدية بيروت وأبنائها، ويحرص على أن يكون أبناء بيروت هم أصحاب الحق والأفضلية والأولوية في خدمة مدينتهم من خلال انتمائهم الى أجهزة البلدية المختلفة”.

عيتاني

أما رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني فتوجه الى “المشككين بقدرتنا” بالقول: “إن البرنامج الذي وضعه المجلس البلدي سينفذ على أعلى وأفضل المستويات، وذلك بفضل امتلاك مدينة بيروت الكوادر النشيطة القادرة على تنفيذ برنامج ومشاريع كهذه، وطموحنا أكبر من ذلك”.