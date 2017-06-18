بيونسيه أنجبت توأمها؟

زعمت وسائل إعلام أميركية أنّ نجمة أغاني البوب الأمريكية بيونسيه أنجبت توأماً.

وأكدت مجلات “انترتيمنت ويكلي” و”يو اس ويكلي” و”بيبول” هذه الأنباء، لكن لم يُعلن حتى الآن تاريخ ميلادهما ولا جنسهما (ذكر أم أنثى).

وكانت بيونسيه، وهي زوجة مغنيّ الراب الأميركي جي زي، قد أعلنت حملها في صورة نشرتها على موقع انستغرام في فبراير/شباط الماضي، لتحصل الصورة على أعلى عدد من المعجبين في تاريخ الموقع.

ولدى الزوجين ابنة كبرى تُدعى “بلو ايفي” وتبلغ من العمر خمس سنوات.

ولم تؤكد بيونسيه ولا زوجها خبر الميلاد رسمياً.