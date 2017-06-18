مصادر بكركي: القانون ليس مثاليا لكنه أفضل بكثير من “الستين”

أكدت مصادر روحية قريبة من بكركي إرتياح البطريركية المارونية لإنجاز قانون الإنتخاب بعد طول معاناة، “وإن لم يكن قانوناً مثالياً، إلا أنه أفضل بكثير من قانون “الستين” السابق”.

وقالت المصادر نفسها لصحيفة “السياسة” الكويتية، إن القانون الجديد “ساعد على تجنيب لبنان مخاطر إنقسام وطني كبير في حال حصول الفراغ على مستوى السلطة التشريعية”، داعية “السلطات المعنية إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تساهم في إنجاز الإنتخابات النيابية في موعدها في أجواء ديمقراطية نزيهة”.