بالفيديو: وجد زوجته عارية في أحضان رجل آخر… وهذا ما فعله!

إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لرجل وثق لحظات خيانة زوجته له وإكتشافها بعدما عاد إلى منزله بشكل مفاجئ ووجدها عارية بأحضان رجل آخر.

وأظهر مقطع الفيديو الرجل وقد بدأ بالتصوير وهو يهم بالوصول إلى باب منزله ومن ثم لحظة قيامه بفتح الباب والدخول إلى منزله، وبمجرد دخوله للمنزل كانت الإضاءة مطفئة فقام بإشعالها فوجد زوجته عارية بأحضان رجل آخر تخونه معه.

المفاجئ في الأمر أن الرجل لم يقم بأي فعل سلبي ولم ينفعل أو يصدر منه أي شيء غير عادي بل قام إستمر بالحديث مع زوجته التي لم تستطع أن تتحرك من مكانها لهول الصدمة.

وقام الرجل بالحديث مع زوجته مؤكداً أنه لا يبحث عن أعذار أو تبريرات إنما يريد الطلاق فقط.

وقال الرجل لزوجته:”أرجو أن تعطيني الطلاق. أنا لا أريد التعامل مع هذا بعد الآن. انتهيت. انتهيت منك. أحب ابنتي، هذا هو الشيء الوحيد المهم بالنسبة إلي”.