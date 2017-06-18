3 قتلى و11 جريحاً في هجوم استهدف مركزا تجاريا في كولومبيا

لقي ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة فرنسية على الأقل حتفهم السبت وأصيب 11 آخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة استهدف مركزا تجاريا مزدحما في العاصمة الكولومبية بوغوتا. وقالت الشرطة إن العبوة وضعت في دورة مياه المركز التجاري الذي كان مكتظا بالمتسوقين لشراء الهدايا قبل احتفالات عيد الأب.

وأعلن رئيس بلدية العاصمة الكولومبية أنريكي بينالوسا في وقت سابق أن امرأة فرنسية تبلغ الثالثة والعشرين قتلت وأصيب 11 آخرون بجروح، منددا بـ”اعتداء جبان في مركز أندينو”.

وإثر الانفجار أصدر الرئيس خوان مانويل سانتوس أمرا لقائد الشرطة الوطنية الجنرال خورخي نييتو بفتح تحقيق لكشف ملابسات الانفجار.

وبحسب المعلومات الأولية التي نشرتها الشرطة فقد وقع الانفجار في الساعة 17,00 (22,0 ت غ) تقريبا في دورة مياه المركز التجاري الواقع في منطقة يقصدها الأجانب بكثرة عشية عيد الأب.