دريان: العلاقة بيني وسعد الحريري لا يمكن ان تشوبها شائبة

طمأن مفتي الجمهورية الشيخ الدكتور عبد اللطيف دريان الى أن العلاقة بين مفتي الجمهورية اللبنانية ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لا يمكن ان تشوبها شائبة.

ولفت المفتي دريان خلال رعايته الافطار السنوي الذي اقامه رئيس اتحاد بلديات البقاع الاوسط محمد البسط في شتورا، بأن علاقته مع سعد رفيق الحريري متينة متانة العلاقة التي كانت بيني وبين الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهي علاقة مبنية على اسس من الاحترام المتبادل، المحبة والتعاون لما فيه مصلحة اللبنانيين والمسلمين، مؤكدا عدم السماح ابدا بأن يكون هناك خلاف بين دار الفتوى ورئاسة مجلس الوزراء.