انتهاء مهلة مغادرة القطريين للسعودية والإمارات والبحرين

انتهت مهلة مغادرة القطريين السعودية والإمارات والبحرين، الأحد، في وقت أكدت فيه المنامة أن المشكلة هي في سياسة الدوحة التي تعمل في الخفاء.

وطلبت الدول الخليجية الثلاث، في 5 حزيران الماضي، من الزائرين والمقيمين القطريين مغادرة البلاد، خلال 14 يوماً، بعد قطع العلاقات مع الدوحة، لدعمها الإرهاب.

وحرصت الدول الخليجية الثلاث، منذ اليوم الأول لقطع العلاقات مع الدوحة، على تأكيد “تقدير لا يتبدل وصلات لا تنقطع بالشعب القطري الشقيق بعيداً عن سياسات الدولة الرسمية، الداعمة والمموّلة للإرهاب والتطرف، والتي تعمل على شق الصف الخليجي والعربي”.

ومنعت كلٌّ من السعودية ومصر والإمارات والبحرين الخطوط الجوية القطرية من دخول مجالها الجوي، كما علّقت شركات الطيران الوطنية بهذه الدول كل الرحلات المتجهة إلى الدوحة أو القادمة منها، بعد يوم من قطع العلاقات مع قطر.