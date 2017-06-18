النجاري: نهنئ لبنان بنجاحات العهد وآخرها قانون الانتخاب

هنّأ السفير المصري نزيه النجاري لبنان بـ”نجاحات العهد الرئاسي، وآخرها التوصل الى قانون انتخاب ستجري على أساسه الانتخابات البرلمانية اللبنانية المقبلة”، مؤكداً أن “الأمر وإن كان ذا دلالة، فعلى قدرة المجتمع اللبناني على التعامل مع المعطيات الداخلية والإقليمية والدولية كافة، على النحو الذي يحفظ هذا البلد المتنوع من تداعيات الوضع الإقليمي المتدهور، وأن يظل دائماً يحقق كل تقدم يمنحه الاستقرار والرفاهية، مستنداً الى عمل وجهد مميزين لمؤسسات الدولة”.

وحيّا في هذا السياق “الجهد الكبير الذي بذله مجلس النواب والحكومة والمرجعيات والقيادات السياسية اللبنانية كافة، وصولاً الى هذه النتيجة التي أسعدت اللبنانيين كما أسعدت كل من تهمّه مصلحة لبنان”.