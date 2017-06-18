مقتل ضابط شرطة وإصابة 4 في إنفجار عبوة ناسفة في القاهرة

قتل ضابط شرطة وأصيب آخر وثلاثة مجندين إثر إنفجار عبوة ناسفة مزروعة بجانب الطريق، أثناء سير سيارة شرطة بالطريق الدائري بحي المعادي جنوب القاهرة .

وأوضح المسؤول الإعلامى لوزارة الداخلية في بيان، أنه “حوالى الساعة 12.45 من صباح الأحد، وأثناء سير سيارة تابعة لقطاع الأمن المركزى تقل مجموعة من ضباط ومجندى الأمن المركزى بطريق الأوتوستراد دائرة قسم شرطة البساتين بالعاصمة القاهرة ، إنفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق”. وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشرطة بمدينة نصر فيما أغلقت مداخل العاصمة المصرية بحثا عن الجناة.

وينشط تنظيم “ولاية سيناء” الموالي لتنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” – “داعش”-، في محافظة شمال سيناء بشمال- شرق مصر . ويندر أن تحدث هجمات من جانب التنظيم المتطرف في العاصمة المصرية.

وفي الشهر الماضي، قتل ثلاثة من رجال الشرطة بينهم ضابطان في هجوم مسلح هاجم نقطة تفتيش أمنية على الطريق الدائري في المدينة، ما أسفر أيضا عن إصابة 5 مجندين.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الحادث.