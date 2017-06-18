الخازن: القانون أطلق زخماً للدخول في الملفات المعلقة

اعتبر النائب فريد الخازن أن الذي تم اقراره كانت وظيفته الاساسية اخراج البلاد من مأزق وأضاف ان الوضع الجديد في لبنان أطلق زخماً يسمح بالدخول الى ملفات كانت معلقة كالموازنة ومواضيع انمائية عديدة بالاضافة الى مسائل التشريع في مجلس النواب.

ولفت الخازن في حديث لبرنامج لقاء الاحد عبر صوت لبنان الى ان هذه الفترة هي للعمل مشيراً الى ان الحوار بين الاطراف السياسية امر دائم وواجب ان يحصل ولكن هناك أمورا حتمية تخص الموضوع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي يجب العمل عليها اولاً لان فيها مصلحة الناس.