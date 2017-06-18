الوسط الفرنسي عين لبنانياً مستشاراً قنصلياً في الإنتخابات التشريعية الفرنسية

عين مرشح اليمين والوسط الفرنسي للانتخابات التشريعية الان مارسو، اللبناني – الفرنسي جورج ابو صعب مندوباَ قنصلياً عن الدائرة العاشرة لفرنسيي الخارج – قطر.

وتتركز مهمات شاغل هذا المنصب بتنسيق العلاقات للقنصلية بين الجاليات الفرنسية والسلطات القنصلية والديبلوماسية الفرنسية في البلدين للاهتمام بشؤون الجالية خارج الأراضي الفرنسية.

وكان أبو صعب قد انتخب مستشاراً قنصلياً عن الدائرة العاشرة من قبل الجالية الفرنسية في قطر والبحرين عام 2014.

وبو صعب من أب لبناني وأم فرنسية، يعيش في الدوحة منذ مدة طويلة، وهو ولد في بيروت في 18 ايلول 1964.