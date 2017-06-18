ألمانيا تتأهب لنقل طائراتها الحربية من تركيا إلى الأردن

تعتزم ألمانيا نقل طائراتها التي تعمل مع قوات التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، من تركيا إلى الأردن بحلول منتصف تموز المقبل.

وكانت الحكومة الألمانية قد قررت سحب طائراتها للتزود بالوقود والاستطلاع من قاعدة أنجرليك التركية، بعد أن رفض المسؤولون الأتراك السماح لنواب ألمان بزيارة نحو 270 جندياً ألمانياً هناك. وسينقل الجنود إلى قاعدة الأزرق الجوية في الأردن.

وقالت وزيرة الدفاع أورسولا فون دير ليين، الأحد، إن طائرة للتزود بالوقود ستنقل في أسرع وقت ممكن بعد نهاية حزيران، وستعود إلى الخدمة في النصف الثاني من تموز المقبل.

ونقلت صحيفة “بيلد آم سونتاج” عن الويزة الألمانية إن نقل ست طائرات استطلاع من طراز “تورنادو” سيستغرق شهرين، من آب إلى أيلول. وينبغي أن تعود هذه الطائرات بالكامل إلى الخدمة اعتباراً من تشرين الأول.