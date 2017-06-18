إيران تحبط مخططاً إرهابياً

كشفت عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني هاجر جناراني بأن ما تسمى بزمرة “أنصار الفرقان” الإرهابية كانت تعتزم تنفيذ تفجيرات داخل إيران خلال إقامة مراسم “ليالي القدر” في شهر رمضان الحالي.

وقالت جناراني، ممثلة أهالي نيشابور وفيروزه في المجلس، لوكالة أنباء فارس الإيرانية: خلال الاشتباكات التي جرت خلال الأيام الماضية بين حرس الحدود الإيراني مع زمرة “أنصار الفرقان” الإرهابية، تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات بحوزة الإرهابيين كانوا يعتزمون بواسطتها تنفيذ عمليات في داخل البلاد في ليالي القدر”.

وأضافت أنّ قوات الحرس الثوري والشرطة والأمن قد أحبطت من خلال رصدها الدقيق لتحركات هذه الزمرة تسللهم الى داخل أراضي البلاد، حيت قتلت عدداً من الإرهابيين خلال الاشتباك فما فرّ الباقون الى جبال المنطقة التي لديهم معرفة كاملة بتضاريسها.

وأكدت جناراني أن لجنة الأمن القومي تبذل كل إمكاناتها من أجل صون أمن البلاد ولن تدخر وسعاً في سياق المحافظة على وحدة أراضي البلاد، مشيرة إلى أن قوات الأمن الإيرانية ستتصدى بحزم وقوة لكل المجاميع الإرهابية ولن تسمح لأي شخص بالمساس بأمن البلاد والمواطنين.

يشار إلى أن ليلة أمس السبت كانت الليلة الأخيرة من ليالي القدر في إيران.