الخطيب تفقد معمل فرز النفايات في مشحا عكار

زار وزير البيئة طارق الخطيب بلدية مشحا، وتفقد معمل فرز النفايات الذي انشاته البلدية الحالية بالتعاون مع منظمة “انيرا”، في اطار جولته العكارية على الاماكن البيئية والاثرية.

كان في استقبال الخطيب منسق التيار الوطني الحر في عكار طوني عاصي والوفد المرافق، رئيس بلدية مشحا خالد عبد القادر الزعبي، نائب الرئيس محمد الضناوي، رئيس لجنة البيئة زياد علوش، اعضاء المجلس البلدي حسان الزعبي، جمال الزعبي وجمال هدى.

شرح رئيس البلدية للوفد آليات العمل المتبعة في معمل الفرز، وعرض لبعض المشاكل والمشاريع البيئية الخاصة ببلدة مشحا والجوار.

بدوره، اثنى الخطيب على هذا الانجاز البيئي، واعرب عن استعداد وزارة البيئة لكل تعاون ممكن، شارحا طرق وآليات التعاون الممكنة بين الوزارة والبلديات.