هرّبت إبنها داخل حقيبتها

حاولت مواطنة أوكرانية نقل ابنها إلى بولندا داخل حقيبتها.

أعلنت موظفة قسم إدارة الحدود بمدينة بيريميشل البولندية آنا ميخالسكايا، أنّ رجال الجمارك عثروا في أثناء تفتيشهم الجمركي لقطار كييف-بيريميشل على طفل يبلغ من العمر 8 أعوام، وضعته الأم في حقيبتها. ولم تتوفر لديها أوراق تثبت حق ابنها بعبور الحدود الأوكرانية البولندية.

وأشارت الموظفة إلى أن 11 حزيران، هو أوّل يوم سرى فيه مفعول نظام إلغاء تأشيرات الدخول بالنسبة للمواطنين الأوكرانيين عند عبورهم الحدود باتجاه الاتحاد الأوروبي، ولفتت إلى أن الأوكرانية كانت قد احتجزت في اليوم نفسه لعدم امتلاك ابنها الأوراق اللازمة.

وأضافت ميخالسكايا قائلة إن إدارة الحدود فرضت على المواطنة الأوكرانية المذكورة غرامة قدرها 200 زلوتي، ما يعادل نحو 50 دولاراً.