الجيش: زورقان معاديان خرقا المياه الاقليمية مقابل رأس الناقورة

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه أن زورقاً خربياً تابعاً للعدو الإسرائيلي خرق، بتاريخه الساعة 7:57، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالي 444 متراً ولمدة ساعتين. وعند الساعة 12:45، أقدم زورق مماثل على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 220 متراً ولمدة 22 دقيقة”، مشيرةً إلى أن متابعة موضوع الخرقين تجري بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.