هجوم ارهابي في مالي يسقط ضحيتين أحدهما فرنسي الجنسية

أعلن وزير الأمن المالي عن مقتل شخصين وتحرير نحو 20 رهينة في هجوم إرهابي على موقع سياحي قرب العاصمة باماكو.

في التفاصيل، أن موقعاً سياحياً في العاصمة المالية باماكو يرتاده غربيون تعرض لهجوم بعد ظهر الأحد وفق ما أفاد شهود. وأفاد أشخاص يقيمون في جوار الموقع عند أطراف باماكو، أنهم سمعوا إطلاق نار مصدره الموقع. فيما أعلنت وكالات دولية أن سحابة دخان ارتفعت فوق المكان الذي توجه إليه جنود في الجيش المالي وقوة برخان الفرنسية للتصدي للإرهابيين.

في وقت لاحق، أعلن عن أن أحد ضحيتي الهجوم فرنسي الجنسية.